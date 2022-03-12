Следовательно, для российского фондового рынка наступили худшие времена в истории. Американский лидер Джо Байден уже начал открыто насмехаться над РФ, информирует 24 канал.
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"Ты меня слышишь? Тебя разорвет", – обратился президент США к российскому фондовому рынку.
Однако зафиксировать крах фондового рынка России пока не позволяет лишь то, что котировки на московской бирже не обновлялись с 28 февраля из-за остановки торгов.
Однако, когда ее открытие все же случится – российская экономика стремительно полетит вниз.
Байден насмехается над российским фондовым рынком: смотрите видео