Ты же не бессмертная: соучредителю организации "Родители SOS" сожгли авто – фото

Соучредителю общественного объединения "Родители SOS" Елене Парфеновой в ночь на 20 декабря сожгли машину. Она сказала, что постоянно получает угрозы в течение последних пяти лет.

Парфенова на своей странице в фейсбук уточнила, что это произошло возле ее дома в Соломенском районе, где она постоянно паркуется.

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На бесплатной парковке были еще автомобили, но сгорел только ее. На место выезжали пожарные, однако автомобиль спасти не удалось.



Сожженное авто активистки / facebook.com/alena.parfonova

Женщина не исключает, что поджог авто может быть запугиванием, чтобы заставить ее прекратить заниматься реформированием школьного образования.

По словам активистки, это началось после того, как она взялась за общественную деятельность в сфере образования, в частности, выступила против коррупции в школах.

Под разными неперсонализированными аккаунтами в фейсбуке мне писали, что ты не бессмертная, что у тебя семья, ребенок. Но я никогда не думала, что эти "пустые" слова могут привести к реальным действиям,

– отметила Парфенова.

Что известно об организации "Родители SOS"Общественная организация "Родители SOS" появилась как продолжение одноименного сообщества в фейсбуке, которое существует с 2014 года.



Организация ранее уже инициировала, в частности, запрет деятельности родительских комитетов, оборот наличных в школах и садах, увольнение недобросовестных директоров.