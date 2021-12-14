Це – не допомога живими грошима, а лише цифровий сертифікат. На нього можна буде придбати товари та послуги – квитки на проїзд, в кіно чи театр, абонементи у спортзал тощо.

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Щодо товарів лише нещодавно додали книжки, а тепер – ще й ліки. Щоправда, лише тим двічі вакцинованим українцям, чий вік перевищує 60 років.

Спочатку нас запевняли, що тисяча – це опосередкована допомога від держави тим бізнесам, які постраждали від "ковідних" локдаунів. Але ж аптеки, погодьтеся, це якраз ті бізнеси, які найбільше виграли від COVID-19.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Але коли і як саме ту тисячу можна буде отримати? Головна вимога – бути двічі вакцинованим, а, отже, мати сертифікат про щеплення у додатку "Дія".

В тому ж додатку вже можна долучитися до пілотної програми виплати цих грошей і отримати тисячу.

Я долучився до програми ще минулого тижня, сьогодні (13 грудня – 24 канал) під вечір Дія мене нарешті запитала, куди саме мені ті гроші перераховувати. Я – щасливчик пілотної програми.

Зауважимо! Для інших українців вона запрацює лише 19 грудня, коли програма "Є-допомоги" запрацює вже повноцінно.

Треба вакцинуватися, мати цифровий сертифікат в Дії і спеціальну банківську картку, куди від держави "впадуть" ці гроші.

Повний випуск "Pro новини" за 13 грудня: дивіться відео



Ваша звичайна пластикова картка (зарплатна, пенсійна тощо) не підійде. Треба ще одну спеціальну заводити. З цим – мінімум клопоту. Спеціальну картку у смартфоні можна відкрити за 3 секунди і у 2 клаци.

Особливість грошей на картці

Коли 19 грудня на ту картку "впадуть" гроші від держави, то ними і можна буде розрахуватися:

за квитки в касі Укрзалізниці;

у книгарні;

у спортзалі;

в аптеці.

Але зняти ці гроші з картки готівкою (через банкомат чи в касі банку) не вдасться. Також не можна буде тією карткою розрахуватися в супермаркеті чи ресторані – такий платіж просто не пройде.

Зробили все просто і логічно. Хто ще не розібрався, то панікувати все одно не варто – і грошей усім вистачить, і часу вистачить ті гроші з картки використати.

Вакцинуватися варто і заради цієї тисячі, але це, все ж таки, додатковий бонус. Бо найголовніше – мати собі додатковий захист від смертельного вірусу.

В Україні зафіксували новий штам Омікрон. Від нього у Великій Британії вже є перша смерть. Він – дійсно більш заразний, але, на щастя, дійсно менш вбивчий.

Бустерна доза в Україні

В багатьох країнах світу вже давно колють по третій бустерній дозі. Міністр Віктор Ляшко лише тепер заводить розмову, що третьою дозою дозволять колоти.

Обратите внимание Ляшко подписал приказ о 3 дозе COVID-вакцины: кому ее будут вводить

Водночас мовиться не про всіх – лише про людей зі "спеціальних груп ризику" (наприклад, онкохворих). Я взагалі не бачу жодної логіки в цьому. Не розумію, чому краще виливати, аніж колоти бустер усім охочим. Можливо, саме тому я і не міністр.