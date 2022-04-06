Так, в Генштабе ВСУ обнародовали свежие потери врага. Это приблизительные цифры, настоящие потери россиян могут быть значительно больше.

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Потери оккупантов

  • Личного состава – около 18600 человек,
  • танков – 684,
  • боевых бронированных машин – 1861,
  • артиллерийских систем – 332,
  • РСЗО – 107,
  • средства ПВО – 55,
  • самолетов – 150,
  • вертолетов – 135,
  • автомобильной техники – 1324,
  • корабли/катера – 7,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян / Инфографика Генштаба ВСУ

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