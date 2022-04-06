Так, в Генштабе ВСУ обнародовали свежие потери врага. Это приблизительные цифры, настоящие потери россиян могут быть значительно больше.
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Потери оккупантов
- Личного состава – около 18600 человек,
- танков – 684,
- боевых бронированных машин – 1861,
- артиллерийских систем – 332,
- РСЗО – 107,
- средства ПВО – 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 135,
- автомобильной техники – 1324,
- корабли/катера – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери россиян / Инфографика Генштаба ВСУ
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