Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук по этому поводу обратилась в посольства многих государств. Она призвала их помочь, по крайней мере, своим гражданам, информирует 24 канал.

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Верещук: Мы всю ночь переписывались с посольствами

Также Верещук отметила, что хочет отдельно коснуться проблемы именно иностранных студентов, которых, вероятно, в Украине больше всего. Министр перечислила страны, из которых их больше всего:

Турция;

Пакистан;

Индия.

"Всего это более 2000 тысяч граждан иностранных стран, которые сегодня страдают от холода, голода и обстрелов вместе с украинскими студентами, женщинами, детьми и стариками", – подчеркнула она.

Также Верещук обратилась к посольствам, а также представителям власти большинства стран и еще раз призвала их к помощи в противостоянии с оккупантами. "Мы всю ночь имели с вами переписку, как спасти и эвакуировать ваших граждан", – вспомнила министр.

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