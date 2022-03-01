Россиянам будет "тепло"

В Генштабе ВСУ заявили, что потери России за 5 дней кровавой войны составляют около 200 танков и около 850 ББМ.

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В украинской армии подготовили много горячих подарков, по которым будут отправлять каждого оккупанта на тот свет. Там поблагодарили партнеров за военную поддержку.

А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего времени. Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию. Готовим подарки захватчикам,

– говорится в сообщении.

"ПОВЕРЬТЕ – ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!", – обратились в Генштабе ВСУ к оккупантам на русском.



Вооружение ВСУ / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

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