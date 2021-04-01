Семьи погибших от пандемии коронавируса и сотни добровольцев нарисовали тысячи сердец на стене напротив парламента Великобритании. Каждое сердце символизирует потерянную жизнь.

Акцию организовала организация COVID-19 Bereaved Families For Justice UK, которая призывает расследовать действия правительства Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса.

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Каждое сердце символизирует кого-то, кого любили. Кого-то, кого слишком рано потеряли из-за COVID-19

– отметили организаторы акции.

Мемориальная стена расположена возле больницы Сент-Томаса вдоль реки Темзы. По словам организаторов, посетителям нужно 10 минут, чтобы пройтись вдоль стены с нарисованными сердцами. На мемориале планируют создать 145 тысяч сердец.



Мемориальную стену создали в Лондоне / Фото The Sun

По словам соорганизатора "как и масштабы нашей коллективной потери, этот мемориал огромен". Он надеется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает возле стены. В марте премьер высказывал мнение о необходимости установить мемориал в Лондоне.



Мемориальную стену открыли в память о жертвах COVID-19 / Фото The Sun

На месте памяти уже побывал лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. На своей странице в твиттере он написал, что было очень трогательно посетить мемориальную стену и встретиться с семьями, потерявшими близких людей во время этой пандемии.



Мемориальная стена расположена возле больницы Сент-Томаса / Фото The Sun

Организаторы акции планируют добавлять сердца на стену, пока от коронавируса умирают люди.

Обратите внимание! От коронавируса в мире умерли 2,8 миллиона человек, заболели более 129,5 миллиона человек.

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