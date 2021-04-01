145 тысяч сердец в память о жертвах COVID-19: в Лондоне создали уникальную стену – фото
Семьи погибших от пандемии коронавируса и сотни добровольцев нарисовали тысячи сердец на стене напротив парламента Великобритании. Каждое сердце символизирует потерянную жизнь.
Источник:The Washington Post
Акцию организовала организация COVID-19 Bereaved Families For Justice UK, которая призывает расследовать действия правительства Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса.
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Каждое сердце символизирует кого-то, кого любили. Кого-то, кого слишком рано потеряли из-за COVID-19
– отметили организаторы акции.
Мемориальная стена расположена возле больницы Сент-Томаса вдоль реки Темзы. По словам организаторов, посетителям нужно 10 минут, чтобы пройтись вдоль стены с нарисованными сердцами. На мемориале планируют создать 145 тысяч сердец.
Мемориальную стену создали в Лондоне / Фото The Sun
По словам соорганизатора "как и масштабы нашей коллективной потери, этот мемориал огромен". Он надеется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает возле стены. В марте премьер высказывал мнение о необходимости установить мемориал в Лондоне.
Мемориальную стену открыли в память о жертвах COVID-19 / Фото The Sun
На месте памяти уже побывал лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. На своей странице в твиттере он написал, что было очень трогательно посетить мемориальную стену и встретиться с семьями, потерявшими близких людей во время этой пандемии.
Мемориальная стена расположена возле больницы Сент-Томаса / Фото The Sun
Организаторы акции планируют добавлять сердца на стену, пока от коронавируса умирают люди.
Главное о коронавирусе в Британии
- В декабре 2020 года в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее предыдущего.
- По состоянию на 1 апреля 2021 года в Великобритании во время пандемии заболели ориентировочно 4,3 миллиона человек, вылечились 3,8 миллиона, погибли – 126,7 тысячи человек.
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