Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире общеукраинского марафона, передает 24 канал.
Важно єВорог – новый Telegram-бот от Минцифры для сообщений о вражеских войсках и технике
По словам Федорова, этот бот отличается от других существующих программных продуктов, поэтому диверсанты не могут подбрасывать непроверенную или неправильную информацию. Из-за этого поступающая информация – очень качественная. Он сказал, что вся информация обрабатывается несколькими линиями людей, проверяющих эти данные.
Как украинцы помогают ВСУ через єВорог
Министр цифровой трансформации рассказал, что с начала работы приложения было очень много полезных кейсов.
Однажды шла колонна и на перекрестке с обеих улиц жители каждого дома снимали эту колонну. И таким образом мы получили полноценный обзор этой колонны,
– объяснил Федоров.
Источников информации много, но этот инструмент помогает происходящему на оккупированных территориях в режиме реального времени. Каждый день украинцы посылают тысячи заявок.
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