Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что понимает действия своих подчиненных, однако возмущен дисбалансом в зарплатах.

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Полицейские массово увольняются из-за зарплаты

Заместитель Арсена Авакова заявил, что патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тысяч гривен,

Это очень неприятная работа, можно приехать на семейную ссору, как это было месяц назад в Чернигове, а там мужчина убил свою жену и бросается с топором на патрульных. Патрульные открывают огонь и убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс,

– подчеркнул Геращенко.

Он считает, что такая зарплата полицейских не является справедливой. В Европе, на которую Украина равняется, такого нет.

Ситуация в других ведомствах

В то же время Геращенко рассказал о ситуации в других ведомствах, созданных за последние 7 лет. Например, в Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, по его словам, заработки в 4 – 5 раз выше.

В частности, недавно ГБР объявило конкурс на должности со средней зарплатой в 60 тысяч гривен. Поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.