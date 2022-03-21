Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, у белорусской армии может быть две задачи.

Первая – это отсечение Европы по направлению к Киеву

По мнению Олега Жданова, наступление будет на направлении Луцк – Львов.

Вторая – белорусская армия будет пытаться усилить группировку войск под Киевом и пойти на столицу

Военный эксперт подчеркнул, что с точки зрения оперативной стратегии войны, для России более важно отрезать помощь от Европы.

Мы наблюдаем большее накопление войск в Беларуси на Волынском направлении. Путин надеется, что это поможет ему подтянуть какие-то резервы и возобновить наступательные действия на столицу и на Донбассе,

– пояснил Жданов.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь готовится к вероятному вторжению в Украину, присоединившись к российским оккупантам. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что возможное наступление может быть лишь вопросом времени.

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