На борту судна, подвергшегося атаке у берегов Болгарии, находились украинцы

Как сообщает телеканал БНТ, на судне Contship Jet находились 14 филиппинцев и четверо украинцев.

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Каковы подробности?

Все 18 моряков были успешно эвакуированы после попадания, никто из них не пострадал, а экипаж оперативно доставили в болгарский город Варна.

Кадры момента удара по контейнеровозу опубликовал специализированный ресурс Maritime.bg.

На видео запечатлено, как морской беспилотник приближается и таранит борт коммерческого судна. Подлинность этой записи подтвердили сразу три независимых источника.

Атаки дронов в черноморских водах

Болгарский министр обороны Димитар Стоянов 28 октября сообщил о еще одном инциденте с применением дронов в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море.

Торговое судно под флагом Либерии подверглось атаке примерно в 21 миле к юго-востоку от города Шабла. Контейнеровоз следовал из Израиля в Румынию.

Это не первое подобное нападение в этом районе за месяц. В частности, 13 октября у болгарского побережья после атаки дронов также затонуло коммерческое судно, в результате чего официальная София вызвала посла России для дачи объяснений.

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Серия нападений на гражданский флот

Как уже сообщалось на нашем сайте, коммерческое судно затонуло в Черном море у берегов Румынии.

Судно "Khoryv" под флагом Коморских островов затонуло 23 октября в 24 километрах от Констанцы в результате вероятного удара беспилотника.

На борту румынского рейса находились 10 украинцев и трое граждан Азербайджана. Спасатели тогда подняли из воды девять живых моряков и тело одного погибшего гражданина Украины, а еще троих членов экипажа объявили пропавшими без вести.