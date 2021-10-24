Огонь вспыхнул на контейнеровозе Zim Kingston. Он направлялся в Ванкувер и вез химикаты для горнодобывающей промышленности.

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В Тихом океане горят химикаты

Береговая охрана заявила, что утром получила сообщение о пожаре на двух поврежденных контейнерах на Zim Kingston. Вечером на корабле было 10 уже горящих контейнеров.

Судно находится примерно в 8 километрах от берега. 16 членов экипажа судна доставили на пирс Огден-Пойнт в Виктории. На борту оставались пятеро членов экипажа, чтобы тушить пожар.



Несколько десятков контейнеров упали в воду / Фото из твиттера Canadian Coast Guard

Береговая охрана заявила, что судно перевозит более 52 тысяч килограммов ксантатов, которые включают амилксантат калия. Охранники говорят, что нет риска для людей на берегу, пока ни один из членов экипажа не получил травм.

Пожар на контейнеровозе Zim Kingston: смотрите видео

Контейнеры упали в воду

Непонятно, что стало причиной пожара. Возле Zim Kingston караулят спасательные лодки со станции береговой охраны.

Спасатели заявили, что сотрудничают со своим американскими коллегами. Это нужно, чтобы отследить 40 контейнеров, которые упали за борт.

Они представляют значительный риск для моряков. В воскресенье ожидается сильный ветер, который может затруднить отлов контейнеров.

Обратите внимание! В начале октября в Измаиле Одесской области в порту загорелось буксировочное судно. Оно было пришвартовано на территории судоремонтного завода, поэтому, вероятно, попало туда на ремонт. К счастью, в пожаре никто не пострадал.