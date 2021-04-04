Дети и беременная женщина: у берегов Турции спасли более 100 мигрантов
У берегов Турции спасли более 100 мигрантов, которых контрабандисты пытались вывезти в Италию. Среди спасенных-дети и беременная женщина.
Источник:Агентство Анадолу
К спасательной операции подключились местные прокуроры, командование жандармерии, команда береговой охраны Турции и национальная разведывательная служба.
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Турецким силовикам удалось спасти 109 мигрантов. Все они – граждане Афганистана и Ирана.
Детали
- Мигранты рассказали, что заплатили солидные суммы людям, которые пообещали организовать поездку в Европу.
- В заливе Мердивенли в районе Урлы контрабандисты обнаружили проблемы с двигателем лодки. В случае непогоды это представляло бы серьезную угрозу.
- Силовики провели спецоперацию, когда лодка уже должна была трогаться.
- Правоохранители привезли спасенных мигрантов в провинциальное управление по вопросам миграции.
- Кроме того, люди прошли медосмотры и все необходимые процедуры.
- Нескольких контрабандистов арестовали. Им инкриминируют организацию незаконной перевозки.
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