У берегов Турции спасли более 100 мигрантов, которых контрабандисты пытались вывезти в Италию. Среди спасенных-дети и беременная женщина.

К спасательной операции подключились местные прокуроры, командование жандармерии, команда береговой охраны Турции и национальная разведывательная служба. Заметьте Мигранты из Украины увеличили количество населения в Чехии в 2020 году Турецким силовикам удалось спасти 109 мигрантов. Все они – граждане Афганистана и Ирана. Детали Мигранты рассказали, что заплатили солидные суммы людям, которые пообещали организовать поездку в Европу.

В заливе Мердивенли в районе Урлы контрабандисты обнаружили проблемы с двигателем лодки. В случае непогоды это представляло бы серьезную угрозу.

Силовики провели спецоперацию, когда лодка уже должна была трогаться.

Правоохранители привезли спасенных мигрантов в провинциальное управление по вопросам миграции.

Кроме того, люди прошли медосмотры и все необходимые процедуры.

Нескольких контрабандистов арестовали. Им инкриминируют организацию незаконной перевозки. Заметьте! Турция вошла в историю как главный транзитный пункт для мигрантов, пытающихся попасть в Европу.