С недавних пор банки автоматически начали списывать со счетов украинцев задолженности. К системе автоматического списания пока присоединились лишь семь банков, но ожидается, что впоследствии их станет 62.

Рассказываем о том, как будет работать новая система, чего ожидать украинцам и стоит ли волноваться.

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Что изменилось для должников

В Едином реестре должников сейчас 5,5 млн долгов. Большинство из них – это долги перед коммунальными учреждениями, за нарушение ПДД или же за неуплату алиментов. Но ранее, исполнители и банки могли принудительно взыскивать только средства за неуплату алиментов. В остальных случаях банки блокировали счета, а для взыскания средств нужен был отдельный запрос.

То есть, процедура кардинально не изменилась. После того как у человека появляется задолженность, которую он не платит, дело передается в суд. Далее Государственная исполнительная служба или частные исполнители должны посодействовать тому, чтобы должник отдал средства.

И раньше исполнители не могли просто обнаружить, в каком из всех украинских банков у должника есть счет, поэтому приходилось отправлять запросы и документы в большое количество финансовых учреждений. К тому же еще и не все банки согласны предоставлять информацию о номерах счетов должников и суммах, которые есть у них на счетах.

Теперь по требованию госорганов и исполнителей банки должны открывать:

данные о счетах клиентов, имеющих долги;

номера счетов;

информацию об имеющихся средствах.

Сейчас всю эту процедуру намного упростили и долги можно списать онлайн всего за несколько минут.

К системе автоматического списания пока подключили семь банков:

"ПриватБанк",

"Универсал банк", монобанк,

"Окси Банк",

"ТАСкомбанк",

"Индустриалбанк",

"Банк Восток",

"ПроКредит Банк".

Еще 44 учреждения подключены в тестовом режиме, ожидается, что в ближайшее время к системе автоматического списания долгов будут присоединены 62 из 73 украинских банков.

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Как это будет работать

Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", объяснила, что Минюст внес изменения в Порядок автоматизированного ареста банковских счетов должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов, который действовал с 2019 года, и сейчас исполнители, как и государственные, так и частные, смогут накладывать автоматизированный арест на денежные средства на счетах не только должников за невыплату алиментов, но и всех остальных должников.

Теперь исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительных производств создает требование на получение информации о наличии и состоянии счетов должника. Требования становятся доступными для загрузки банками в день их подписания уполномоченными лицами.

Информационные системы банков один раз в час в течение рабочего времени выполняют запрос о наличии требований для их выполнения. Не позже чем за час рабочего времени после получения требования в информационной системе банка формируется уведомление, в котором указывается информация о наличии и состоянии счетов должника, указанное сообщение немедленно отправляется к автоматизированной системе исполнительных производств,

– говорит Смитюх.

После этого исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительных производств выносит постановление об аресте средств. Затем когда банк получит постановление об аресте средств, ответственное лицо банка проводит арест средств.

О результате выполнения постановления об аресте средств и наличии/отсутствии средств на счете должника для его выполнения в информационной системе банка формируется сообщение, которое отправляется в автоматизированную систему исполнительных производств,

– говорит адвокат.

Виктория Гетьман, старший юрист ЮФ "Кушнир, Якимяк и Партнеры", объяснила, что до внедрения автоматизированного ареста средств шаги процедуры наложения ареста на денежные средства должника выглядели похоже, однако все действия осуществлялись исполнителями и банками путем почтовой переписки и при отсутствии таких сокращенных сроков реагирования банка. Из-за этого возникали серьезные задержки в работе.

На практике исполнители часто, не получив информацию в банках о состоянии счетов, сразу присылали во все украинские банки постановление об аресте средств. Такие действия не запрещены Законом Украины "Об исполнительном производстве", при этом, арест осуществлялся по такой схеме скорее, ведь исполнитель не должен ждать на информацию о состоянии счетов. Те банки, в которых счета не открыты, отказывали в наложении ареста. Тем не менее даже такая схема занимала больше времени, чем при осуществлении автоматизированного ареста,

– объяснила Гетьман.

Она добавила, что для того, чтобы устранить риски неожиданного ареста и списания средств, о котором должник иногда даже не подозревает, можно путем периодических проверок наличия открытых исполнительных производств в отношении себя в Едином реестре должников, Автоматизированной системе исполнительного производства, или с помощью приложения "Дия", где размещается информация об исполнительных производствах.

Эксперты говорят, что процедура автоматизированного ареста и списания средств – необходимый и важный инструмент для защиты кредитора при исполнении судебных решений, и, кроме того, будет стимулировать должников вовремя и добровольно платить штрафы согласно постановлениям государственных органов.

Впрочем, должники тоже увидят позитивные изменения. Так, например, когда человек нарушал ПДД и получал штраф, он мог столкнуться с тем, что внезапно весь его счет заблокирован, а сейчас у него просто спишется необходимая сумма с карты и все.