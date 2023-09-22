Следовательно, "УДАР Виталия Кличко" требует расследовать возможное воровство средств чиновниками РГА, а также отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия. Об этом заявил в фейсбуке депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

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"УДАР Виталия Кличко" настаивает на расследовании возможной кражи средств чиновниками РГА

Подчиненные ОП чиновники Шевченковской РГА под обстрелы Киева осваивают деньги на школьных укрытиях: отдали подряды своей фирме на 96 миллионов гривен". Она деньги взяла, а про ремонты забыла. Чиновники скрыли эту информацию, потому что по состоянию на данный момент ремонты в укрытиях там фирмой не сделаны, – написал глава фракции "УДАР Виталия Кличко".

А сейчас вообще в ряде школ чиновники Шевченковской РГА перенесли ремонт укрытий на 2025 год. Это они окончания войны ждут? Требуем провести расследование возможной кражи бюджетных денег фирмами, приближенными к руководителю Шевченковской РГА. Призываем президента отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия,

– заявил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат рассказал, что фирмы, приближенные к чиновникам Шевченковской РГА, в ноябре 2022 года взялись за ремонт укрытий в районе на сумму почти 97 миллионов гривен, однако укрытия до сих пор не готовы. В частности, речь идет о таких школах:

№57 на улице Прорезная 19-я (14,01 миллиона гривен);

№97 на улице Телиги 5 (6,49 миллиона гривен);

№101 по улице Коперника, 8.

По информации Белоцерковца, работы (не) выполняет очень близкая руководству РГА фирма "Киевская домостроительная компания". Об этом ранее сообщали журналисты-расследователи по проекту "Наши деньги".

Эта фирма была зарегистрирована в 2012 году. Долгие годы фирма не выигрывала государственные подряды. Пока в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Шевченковской РГА Александра Поповцева (выходец из бизнеса, возглавлял компанию "Барс Украина" из группы, которая пару лет назад монополизировала рынок диспетчеризации лифтов в Киеве),

– утверждает депутат.

Одновременно с назначением Поповцева в "Киевской домостроительной компании" сменился директор и учредитель. Сейчас эти позиции занимает Инна Бондарь. И после этих изменений фирма начала получать большие государственные подряды. Причем только у двух заказчиков: Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА (81,57 миллиона гривен) и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева" (5,92 миллиона гривен)", – подчеркнул Белоцерковец.

Депутат также напомнил, что ранее чиновники Шевченковского района уже попадали в громкие уголовные дела по присвоению бюджетных средств. В частности, они планировали потратить 400 тысяч долларов на ремонт укрытия в детском лагере на Закарпатье. Следовательно, Белоцерковец считает, что чиновники РГА чувствуют себя безнаказанными.