В своем инстаграме начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка рассказала детали своего состояния на сегодня.

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Ракетный удар по аэропорту "Днепр"

Напомним, что 10 апреля оккупанты нанесли повторный удар международному аэропорту "Днепр". Отмечается, что его разбили полностью. Среди пострадавших было шесть спасателей – все из них получили ранения.

Ранее служба ГСЧС сообщила, что Евгения выехала на место происшествия, чтобы совершать свою ежедневную работу. В том числе для документирования последствий российской атаки на город.

Среди всех раненых спасателей состояние Евгении было самым тяжелым. Жених и напарник девушки Игорь Гетало отметил: "К счастью, все находились в бронежилетах. Однако у Евгении один обломок залетел под него".

Состояние Евгении Дудки на сегодня

Девушка опубликовала историю в инстаграме, где рассказала о подробностях своего лечения. Она также поблагодарила всех медиков, которые просто "вытащили ее с того света".

Дорогие и лучшие люди для меня, особенно те, которые рядом в это нелегкое для меня время… Так, ангелы-врачи вытащили меня оттуда при таком ранении, где дорога только в одну сторону. Почтение Вам, я целую руку каждому врачу,

– написала Евгения.

Сегодняшняя война доказала всем, что украинские спасатели и медики – профессионалы своего дела. Они готовы на все, чтобы спасти жизнь каждого украинца и украинки. Их отвагой, ловкостью и профессиональными навыками гордится вся Украина.

Спикер ГСЧС о своем состоянии / скриншот со сторис Евгении

Евгения Дудка уточнила, что вчера, 2 мая, у нее была уже 8-я операция. В результате хирургических вмешательств девушке установили два зонда в горло.

На звонки отвечать не могу, потому что у меня два зонда в горле. Относительно моего выздоровления – сегодня была уже восьмая операция,

– отметила девушка в своем инстаграме.

Редакция 24 канала желает быстрого и легкого выздоровления Евгении Дудке.

Также сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени Евгению Дудку и ее жениха, спасателя Игоря Гетало.

Что известно об обстреле аэропорта в Днепре:

10 апреля оккупанты снова атаковали аэропорт в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко сообщил, что там "уже не осталось живого места".

В результате авиаудара, шестеро спасателей получили ранения. Всем служащим оказали медицинскую помощь в больницах.

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