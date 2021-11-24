Об этом в интервью для 24 канала рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник. Он отметил, что сейчас есть задача запустить инициативу в 2021 году.

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"Точно дату сказать пока не могу. Важно, что есть инициатива президента, сейчас профильные органы власти формируют финальное видение. Здесь есть две составляющие: первая – мы все же ждем соответствующие нормативно-правовые акты, которые определят, кто имеет право на эту услугу, как она будет работать", – сказал Баник.

Тогда за нами будет техническая реализация. В целом эта услуга будет работать в течение года,

– добавил он.

На что можно потратить деньги

Точной даты, когда украинцы получат тысячу гривен, нет. Однако это может произойти в декабре. Баник подчеркнул, что таким образом хотят поддержать наиболее уязвимый бизнес.

Обратите внимание! Полное интервью с Мстиславом Баником читайте 25 ноября на сайте 24 канала в рамках нового проекта "Интервью24".