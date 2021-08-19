Именно из-за вопроса к Панченко Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания перенес переоформление лицензии пророссийского "Первого независимого". К вопросу должны вернуться в сентябре.
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Нацсовет хочет пообщаться с Панченко
Заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш отметил, что это "переоформление техническое".
Но у нас есть вопросы к Диане Панченко. Давайте перенесем разбирательство. Потому что заканчивается лето, закончились Славянские базары, и давайте дождемся…
– сказал Черныш.
Известно также, что торжества с 1992 года финансирует самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
9 августа, Панченко поехала на пресс-конференцию
самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Там она с еще одним журналистом пророссийского СМИ восхищалась диктатором и цинично критиковала украинскую власть.
Коротко о журналистке пророссийских СМИ Диане Панченко
- В 2015 году она начала работать на пророссийском телеканале NewsOne.
- Ей вменяют нарушение журналистских стандартов и украинофобию.
- В феврале 2021 года, согласно решению СНБО, Украина ввела санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Тогда прекратили вещать их пророссийские каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.
- В 2021 году, после закрытия NewsOne, она стала ведущей пропагандистского канала "Первый независимый".