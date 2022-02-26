По телефону городская глава рассказала, что в Василькове по состоянию на 4:00 утра ведут ожесточенные бои.

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Я горжусь ПВО, – мэр Василькова

В то же время я горжусь нашими друзьями – 40-й бригадой и нашим ПВО, которые уничтожили самолет с вражеским десантом, вражеский вертолет,

– сказала Баласинович.

Руководитель города рассказала, что обломки самолета упали на территорию ее родного поселка. На центральной улице Василькова очень горячо, идут бои и обстрелы ракетами.

Десант высадился прямо на полях

Вражеский десант высадился прямо на полях местных жителей и сейчас с ними сражаются украинские военные. К противостоянию подключилась территориальная оборона Василькова.

Отметим, ранее по предварительной информации над Васильковым сбили штурмовик и вертолет, а также Ил-76 с вражеским десантом.