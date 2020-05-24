У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил состояние распространения коронавируса в Украине. А также как с ним удается бороться.

Інформацію про те, що в Україні немає спаду поширення коронавірусу підтвердив Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До слова Коли люди старше 60 років зможуть повернутися на роботу після карантину: пояснення Степанова

У нас немає різкого зниження захворюваності по COVID-19. Ми бачимо, що протягом місяця ми коливаємося в одних і тих же рамках – від 350 до 550 випадків захворюваності кожен день,

– заявив Максим Степанов.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні протягом останніх семи днів

Слова Степанова щодо того, що в Україні немає зниження рівня захворюваності на COVID-19, підтверджує й оприлюднена МОЗ статистика протягом тижня. Найменше випадків з 18 до 24 травня було зафіксовано 20 травня – 260. Натомість 21 травня – 476 випадків. А за цей тиждень – 2675 нових випадків загалом.

18 травня – 325 нових випадків зараження

19 травня – 260 нових випадків зараження

20 травня – 354 нових випадків зараження

21 травня – 476 нових випадків зараження

22 травня – 422 нових випадків зараження

23 травня – 432 нових випадків зараження

24 травня – 406 нових випадків зараження

Як це вплине на послаблення карантину

За словами Степанова, в МОЗ прийняли стратегію адаптивного карантину, яка передбачає стримування поширення коронавірусу. Та зважаючи, що поки спаду немає, то мова про повне знаття обмежень не йде.

"Життя таке, що ми ще довго будемо користуватися елементарними засобами захисту, дотримуватися соціальної дистанції. І розуміти, який ризик є при інфікуванні", – підсумував Степанов.