Соответствующую информацию сообщил в телеграмме глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин. Это случилось 2 марта – на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно С начала полномасштабного вторжения погибли уже более 2000 мирных украинцев

На Полтавщине убиты и ранены

Украина героически бьет оккупантов. Но, к сожалению, у нас тоже погибшие и раненые. Это – война. На Полтавщине на 2 марта в больницах находятся 112 человек - военных и гражданских,

– написал Лунин.

Глава Полтавской ОГА заявил, что люди с разными травмами, связанными с военными действиями. Им оказывают помощь.



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