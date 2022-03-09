Президент поблагодарил Польшу за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Он отметил, что сейчас есть технический вопрос в логистике, который необходимо решить.

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"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность с американской стороной есть, но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне", – отметил Зеленский.

Времени нет

По словам президента, Украина ждет решения. Он подчеркнул, что война уже идет и времени нет.

У нас нет времени на эти сигналы. Это ведь не пинг-понг. Это о человеческих жизни,

– заявил президент.

Он попросил решать вопросы с самолетами быстрее и не перекидывать ответственность.

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