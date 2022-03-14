По его словам, у наших переговорщиков есть точная и понятная задача. Она состоит в том, чтобы сделать встречу президентов, передает 24 канал.

Наша делегация имеет четкую задачу – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов двух стран. Встречу, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложный, но нужный путь,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат для нас, мира и безопасности.

"Мы должны иметь гарантии нормальные и действенные. Не как по Будапешту и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: Вот это работает, вот это гарантии. Говорить нужно, – подчеркнул глава государства.

Зеленский о встрече с Путиным: смотрите видео