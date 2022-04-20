Об этом сказал в эфире 24 канала публицист Андрей Пионтковский. По его словам, с Россией случилась национальная катастрофа, потому что они получили ненависть от 40 миллионов украинцев, но продолжают угрожать ядерным оружием.

Путин в ловушке, любое его решение будет убийственным, – Пионтковский

"У них там происходит полный беспорядок. В голове у российских вождей каша. Чем больше будут успехи украинской армии, тем больше будет эта каша", – рассказал Пионтковский.

Заявление о ядерном оружии

По словам публициста, министр иностранных дел Сергей Лавров в своем интервью заявил, что не исключает использования ядерного оружия в Украине. Однако Россия якобы не готова это сделать на нынешнем этапе войны.

Обратите внимание – Пионтковский о поведении России: смотрите видео