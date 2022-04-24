Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что на оккупированном Донбассе захватчики фактически "похватали" мужчин.

Обратите внимание Оккупанты пытаются взять под контроль Попасную, Рубежное и наступать на Северодонецк

В то же время оккупанты увеличили так называемый призывной возраст до 65 лет, то есть это вообще люди пенсионного возраста, которым состояние здоровья не позволяет воевать.

Людей бросают на штурм впереди российских позиций. Там страшные потери, которых сосчитать невозможно. Тысячи погибших среди этих мобилизованных,

– заявил Алексей Арестович.

Подразделения "народной милиции" – разорваны

По его словам, сейчас изрядно разорваны и подразделения так называемой народной милиции оккупированной Донецкой области, она почти прекратила существование. Отдельные войска захватчиков продолжают атаку, но потерь у них по 40 – 60% на подразделение, они небоеспособны и понемногу выдыхаются.

"Но надеяться на сопротивление там невозможно, ведь 8 лет все зачищали. Другое дело, что они в ближайшее время не могут составлять какую-либо военную силу, россияне "израсходовали" их на бессмысленную атаку впереди своих войск", – отметил Арестович.

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