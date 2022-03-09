Президент Украины подчеркнул, что масштаб ответа украинцев – максимальный. И это несмотря на то, что Россия подтянула на нашу территорию почти всех, кого собирали, передает 24 канал.

Самое важное Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

Масштаб ответа украинцев – максимальный

Владимир Зеленский подчеркнул, что масштаб угрозы государству максимален. Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения. Но есть существенное "но"... У украинцев максимальный масштаб ответа. И это, подчеркивает президент, два разных слова "максимальный".

У них и у нас. У них – только техника по максимуму, у нас к технике – еще и наш народ, на высоте. У них – только приказы наступать, убивать, издеваться, а у нас – реальное желание миллионов украинцев одержать победу, защититься, очистить свое государство,

– отметилВладимир Зеленский.

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