Причиной такого решения у руководства харьковского клуба стали заявления главы наблюдательного совета Сергея Стороженко, которые он сделал в интервью одному из украинских изданий. Об этом сообщает источник ProSport.

Стороженко смешал футбольные дела с политикой, объясняет ресурс.

Напомним, что по итогам сезона "Металлист-1925" добился повышения в Украинской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что во второй лиге "Победы" будет новый тренер.

Также Олег Шелаев высказался по поводу перспектив сборной Украины на Евро-2020.