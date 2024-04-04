Известно, что паром отправился из прибрежной провинции Сурат Тани в среду вечером и должен был прибыть в Ко Тао, небольшого туристического острова в Сиамском заливе. Именно тогда на борту вспыхнул пожар.
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Один из пассажиров судна поделился с журналистами, что сначала он услышал треск, а затем почувствовал запах дыма. Менее чем через пять минут он увидел пламя на борту, а люди вокруг начали паниковать.
Впоследствии в сети также опубликовали шокирующие кадры, на которых туристы спасаются от огня и выпрыгивают в воду.
Были ли на борту украинцы
По состоянию на 14:30 часов 04 апреля информация о пострадавших гражданах Украины в результате пожара на судне отсутствует. Об этом сообщили журналисты OBOZ.UA со ссылкой на источники в посольстве Украины в Королевстве Таиланд. В посольстве отметили, что обращений на горячую линию по этому инциденту к ним не поступало.
Стоит добавить, что местные власти в Таиланде также заявили, что в результате пожара на туристическом пароме информации о пострадавших нет.
Аварии и инциденты с судами в мире
- В ночь на 30 марта болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на севере Австрии. Это произошло на реке Дунай в городе Ашах-ан-дер-Донау. Представитель полиции города Эфердинг сообщил, что на борту лайнера находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц.
- Ночью 26 марта большое судно врезалось в мост в Балтиморе в США. Вследствие этого объект рухнул в реку, а власти объявили это "событием с большим количеством жертв". По данным отслеживания судов, в мост врезался контейнеровоз Dali под сингапурским флагом. Судно длиной 300 метров направлялось в Коломбо на Шри-Ланке.
- 2 марта судно "теневого флота" России попало в аварию у берегов Дании. Тогда Танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном. Судно должно было отгрузить российскую нефть марки "Юралс" 4 марта в порту Приморск. Вместо этого танкер 17 марта стал на ремонт в одном из портов Дании.