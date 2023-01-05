Мэр Приморска Александр Кошелевич рассказал, что жителям даже запретили выходить на побережье. Кроме того, оккупанты ограничили передвижение людей по обществу.

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Захватчики требуют спецпропуска

Чиновник рассказал, что ситуация обострилась перед Новым годом, 28 – 29 декабря. Люди в оккупированном Приморске вынуждены брать "специальные разрешения", чтобы уехать в деревни, входящие в нашу общину. Пропуски нужны и для того, чтобы выехать в Бердянск или Мелитополь.

Это ущемление прав человека. Даже если они находятся на оккупированной территории. То есть, выехать к родным, к родителям, которые находятся в селе, у них теперь нет возможности. Привезти лекарства, воду питьевую, еду или еще что-то… Потому что мы знаем, что ситуация там сейчас очень сложная,

– рассказал Кошелевич.

Ищут детей, которые не ходят в русские школы

Мэр также говорит, что российские военные начали обходить жилье. Они ищут детей, которые не ходят в русские школы. Родителям угрожают, что их сначала будут штрафовать за это, а затем будут депортировать вместе с детьми за пределы временно оккупированных территорий

Кошелевич отметил, что в Приморской общине остается менее трети из 24 тысяч человек. Большинство людей выехали в Запорожье и за границу.