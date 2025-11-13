Тайные комнаты Путина: зачем диктатору 3 кабинета-двойника и что они скрывают
- Владимир Путин имеет три похожих кабинета в разных местах России, чтобы скрыть свое местонахождение.
- Эти кабинеты используются для введения в заблуждение относительно того, откуда Путин управляет государством, чтобы обеспечить его безопасность.
Владимир Путин параноидально боится за свою жизнь, придумывая шокирующие способы, чтобы обезопасить себя. Недавно журналисты выяснили, что для диктатора даже построили три почти одинаковых кабинета в разных уголках России – в Ново-Огарево, Сочи и на Валдае.
Однако мелкие нюансы, в частности дверная ручка и папка для бумаг, раскрыли секрет Путина. Зачем главе России кабинеты-двойники и почему он скрывает откуда руководит страной, объяснили 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и журналисты.
Как диктатор годами обманывает россиян?
Журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников рассказал, что история разоблачения очередной лжи диктатора началась в 2015 году, когда Путин построил себе новый корпус резиденции в Ново-Огарево. С тех пор журналисты в течение 10 лет собирали целое досье фотографий, сделанных в этом месте.
Посмотрев на них, мы решили, что что-то здесь не вяжется. Возможно, постоянно происходят какие-то мелкие ремонты,
– сказал Сошников.
Например, ручка от двери расположена то выше, то чуть ниже. В одном кадре придворный журналист Павел Зарубин дергает ручку в одном месте и говорит, мол, из этой двери сейчас выйдет сам Путин. А в следующем показывают, как Путин выходит из похожей двери, но ручка совсем в другом месте. Кроме этого, журналисты обратили внимание на линию за флагом, которая также смещается.
"То есть представьте, у вас есть ряд событий, и вдруг в них вклиниваются события, в которых вроде бы похожие фотографии и видео, но предметы не совсем на своих местах и выглядят немного по-другому", – заметил журналист.
Так расследователи поняли, что это несколько локаций. Просмотрев весь архив фотографий, пришли к выводу, что этих локаций три. Далее журналисты начали разговаривать с людьми, которые даже бывали в этих секретных кабинетах, и они даже рассказали, где на самом деле расположены эти кабинеты с точностью до координат.
Как отличаются кабинеты Путина / Фото: проект расследования "Системы"
В расследовании говорится о том, что кабинет в Сочи стал для Путина несчастливыми после того, как именно там ему сообщили о необходимости отвода войск из-под Киева, когда российскую армию по сути начали разбивать.
Кроме этого, во время пребывания в Сочи были нанесены удары по аннексированному Крыму и, конечно же, Путин забеспокоился о своей безопасности, потому что резиденция, где расположен второй секретный кабинет, открыта и выходит на море, откуда ее проще атаковать.
"Поэтому Путин он решил не рисковать. Если есть темные леса Валдая, то зачем проводить время в Сочи? В какой-то момент он просто снес свою старую резиденцию, хотя отдельный корпус, где был секретный второй кабинет, он сохранил за собой", – добавил Сошников.
По его мнению, мы недооцениваем степень, а того, как Путин чувствует свою безопасность и степень его параноидальности. Весь потенциал этих кабинетов еще не раскрыт. Возможно, есть какие-то другие похожие кабинеты. Однако журналисты пока нашли только три.
Зачем Путину три тайных кабинета?
По мнению бывшего сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, стратегическая задача авантюры с несколькими кабинетами для Путина – скрыть сам факт того, где находится глава государства.
"Путин, который всем угрожает ядерным оружием, понимает, что к нему первому может прилететь ядерное оружие, и поэтому надо вводить в заблуждение потенциальных противников, чтобы они не знали, куда наносить ядерный удар", – сказал Жирнов.
С другой стороны, Путин не любит работать. Это человек, который пришел к власти не для того, чтобы работать, а чтобы получать максимум удовольствия от своего положения. Его всегда раздражало и не нравилось то, что надо ездить в Кремль на работу. Поэтому кабинет построили не в Кремле, а в Ново-Огарево, чтобы диктатор не ездил ежедневно 25 минут на работу, подвергая себя опасности.
Однако то, что Путин работал в Ново-Огарево не спасало москвичей от того, что город перекрывали. Ведь была огромная система запутывания людей. Пустой кортеж все равно выезжал к Кремлю, делая вид, что диктатор едет в машине, хотя на самом деле он работал в Ново-Огарево.
Сейчас Путин панически боится, что его убьют, поэтому уже не живет в Ново-Огарево и не летает в Сочи, потому что понимает, что туда добивают украинские беспилотники. Так что теперь его любимый кабинет на Валдае. Я не удивлюсь, если ему построили четвертый кабинет в том же бункере. Ведь все три ранее упомянутые кабинета это обычные здания, то есть это не бункеры, а Путин теперь боится ударов с воздуха,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
По его словам. сначала диктатору не хотелось, чтобы россияне знали, что он отдыхает, поэтому с помощью этих кабинетов Путин легко симулировал работу. А потом у него появился страх и с годами он растет.
Все люди, которые с ним работали, говорят, что во время первых двух каденций Путин был одним человеком, а когда он вернулся в 2012 году, это совсем новый Путин. Это даже породило много слухов, что это не настоящий Путин и его вообще убили. Потому что этот человек очень отличался по характеру своего поведения. Он стал параноиком.
От чего Путин прячется в тайных кабинетах?
Журналист и эксперт-международник Александр Демченко заметил, что Кремль неспроста выстраивает модель с тайными комнатами, дополнительными дворцами, чиновниками в одинаковых костюмах, которым запрещено переодеваться, и тому подобное.
Конечно, это вопрос безопасности. После того как дроны прилетели, когда Путин сидел в Сочи, возле его резиденции, я думаю, что он очень испугался. Отсюда все эти консервы, одинаковые кабинеты,
– подчеркнул Демченко.
Вспомните, дворец в Геленджике, который перестраивали несколько раз для того, чтобы воссоздать идентичный кабинет Путина как в Кремле. Такие идентичные кабинеты, по мнению журналиста, есть на всех резиденциях, даже в бункере. И Путин уверен, что они его спасут.
После того как американцы чуть не уничтожили главу Ирана Сейеда Али Хосейни Хаменеи, российский диктатор задумался над тем, а как бы ему избежать этой ситуации, чтобы никто не понимал, где он находится.
Как Путин пытается себя защитить?
Медийщики раскрыли правила, по которым Путин охраняет свою частную жизнь. Гостям разрешают встречу с ним или его семьей только после недель карантина, а дети диктатора могут передвигаться по территории имения исключительно на авто.
Резиденцию Путина на Валдае защищают 12 зенитных комплексов ПВО, преимущественно системы "Панцирь", размещенные на специальных башнях. Для сравнения: это в пять раз меньше, чем во всем Московском регионе.
По сообщениям журналистов, в прошлом году вокруг резиденции Путина было построено около 15 – 16 башен Flakturm. Однако тогда не все они имели на себе системы ПВО. Эксперты отмечали, что этого вооружения хватило бы для эффективного прикрытия территории, соизмеримой с двумя Белгородами.