Таємні кімнати Путіна: навіщо диктатору 3 кабінети-двійники та що вони приховують
- Володимир Путін має три схожі кабінети в різних місцях Росії, щоб приховати своє місцезнаходження.
- Ці кабінети використовуються для введення в оману щодо того, звідки Путін керує державою, щоб забезпечити його безпеку.
Володимир Путін параноїдально боїться за своє життя, вигадуючи шокуючи способи, щоб убезпечити себе. Нещодавно журналісти з'ясували, що для диктатора навіть побудували три майже однакові кабінети у різних куточках Росії – у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.
Однак дрібні нюанси, зокрема дверна ручка та тека для паперів, розкрили секрет Путіна. Навіщо очільнику Росії кабінети-двійники й чому він приховує звідки керує країною, пояснили 24 Каналу ексспівробітник КДБ та журналісти.
Читайте також Путін у розпачі: експерти назвали 3 напрямки, де Росія зайшла в глухий кут
Як диктатор роками дурить росіян?
Журналіст розслідувального проєкту "Система" Андрій Сошніков розповів, що історія викриття чергової брехні диктатора розпочалася у 2015 році, коли Путін побудував собі новий корпус резиденції у Ново-Огарьово. Відтоді журналісти протягом 10 років збирали ціле досьє фотографій, зроблених у цьому місці.
Подивившись на них, ми вирішили, що щось тут не в'яжеться. Можливо, постійно відбуваються якісь дрібні ремонти,
– мовив Сошніков.
Наприклад, ручка від дверей розташована то вище, то трохи нижче. В одному кадрі придворний журналіст Павло Зарубін смикає ручку в одному місці й каже, мовляв, з цих дверей зараз вийде сам Путін. А в наступному показують, як Путін виходить зі схожих дверей, але ручка зовсім в іншому місці. Крім цього, журналісти звернули увагу на лінію за прапором, яка також зміщується.
"Тобто уявіть, у вас є низка подій, і раптом у них вклинюються події, в яких начебто б схожі фотографії та відео, але предмети не зовсім на своїх місцях і виглядають трішки по-іншому", – зауважив журналіст.
Так розслідувачі зрозуміли, що це кілька локацій. Переглянувши весь архів фотографій, дійшли висновку, що цих локацій три. Далі журналісти почали розмовляти з людьми, які навіть бували у цих секретних кабінетах, й вони навіть розповіли, де насправді розташовані ці кабінети з точністю до координат.
Як відрізняються кабінети Путіна / Фото: проєкт розслідування "Системи"
У розслідуванні йдеться про те, що кабінет у Сочі став для Путіна нещасливими після того, як саме там йому повідомили про необхідність відведення військ з-під Києва, коли російську армію по суті почали розбивати.
Крім цього, під час перебування у Сочі було завдано ударів по анексованому Криму й, звичайно ж, Путін занепокоївся про свою безпеку, бо резиденція, де розташований другий секретний кабінет, відкрита й виходить на море, звідки її простіше атакувати.
"Тож Путін вирішив не ризикувати. Якщо є темні ліси Валдая, то навіщо проводити час у Сочі? В якийсь момент він просто зніс свою стару резиденцію, хоча окремий корпус, де був секретний другий кабінет, він зберіг за собою", – додав Сошніков.
На його думку, ми недооцінюємо ступінь, а того, як Путін відчуває свою безпеку і ступінь його параноїдальності.Весь потенціал цих кабінетів ще не розкритий. Можливо, є якісь інші схожі кабінети. Однак журналісти поки знайшли тільки три.
Як вдалося з'ясувати, що Путіна кілька однакових кабінетів: дивіться відео
Навіщо Путіну три таємні кабінети?
На думку колишнього співробітника КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, стратегічне завдання авантюри з кількома кабінетами для Путіна – приховати сам факт того, де перебуває глава держави.
"Путін, який усім загрожує ядерною зброєю, розуміє, що до нього першого може прилетіти ядерна зброя, і тому треба вводити в оману потенційних противників, щоб вони не знали, куди завдавати ядерний удар", – сказав Жирнов.
З іншого боку, Путін не любить працювати. Це людина, яка прийшла до влади не для того, щоб працювати, а щоб отримувати максимум задоволення від свого становища. Його завжди дратувало і не подобалося те, що треба їздити у Кремль на роботу. Тому кабінет побудували не в Кремлі, а в Ново-Огарьово, щоб диктатор не їздив щодня 25 хвилин на роботу, наражаючи себе на небезпеку.
Однак те, що Путін працював у Ново-Огарьово не рятувало москвичів від того, що місто перекривали. Адже була величезна система заплутування людей. Пустий кортеж все одно виїжджав до Кремля, вдаючи, що диктатор їде в машині, хоча насправді він працював у Ново-Огарьово.
Зараз Путін панічно боїться, що його вб'ють, тому вже не живе в Ново-Огарьово і не літає в Сочі, бо розуміє, що туди добивають українські безпілотники. Тож тепер його улюблений кабінет на Валдаї. Я не здивуюся, якщо йому збудували четвертий кабінет в тому самому бункері. Адже усі три раніше згадані кабінети це звичайні будівлі, тобто це не бункери, а Путін тепер боїться ударів з повітря,
– зазначив ексспівробітник КДБ.
За його словами, спочатку диктатору не хотілося, аби росіяни знали, що він відпочиває, тож за допомогою цих кабінетів Путін легко симулював роботу. А згодом у нього з'явився страх й з роками він росте.
Всі люди, які з ним працювали, кажуть, що під час перших двох каденцій Путін був однією людиною, а коли він повернувся у 2012 році, це зовсім новий Путін. Це навіть породило багато чуток, що це не справжній Путін і його взагалі вбили. Бо ця людина дуже відрізнялася за характером своєї поведінки. Він став параноїком.
На чому "спалився" Путін: дивіться відео
Від чого Путін ховається в таємних кабінетах?
Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко зауважив, що Кремль неспроста вибудовує модель з таємними кімнати, додатковими палацами, чиновниками в однакових костюмах, яким заборонено переодягатися тощо.
Звичайно, це питання безпеки. Після того як дрони прилетіли, коли Путін сидів у Сочі, біля його резиденції, я думаю, він дуже злякався. Звідси всі ці консерви, однакові кабінети,
– наголосив Демченко.
Згадайте, палац у Геленджику, який перебудовували кілька разів для того, щоб відтворити ідентичний кабінет Путіна як у Кремлі. Такі ідентичні кабінети, на думку журналіста, є на всіх резиденціях, навіть у бункері. Й Путін впевнений, що вони його врятують.
Після того як американці мало не знищили голову Ірану Сеєда Алі Хоссейна Хаменеї, російський диктатор задумався над тим, а як би йому уникнути цієї ситуації, щоб ніхто не розумів, де він перебуває.
Чому Путін надумав зробити кілька кабінетів: дивіться відео
Як Путін намагається себе захистити?
Медійники розкрили правила, за якими Путін охороняє своє приватне життя. Гостям дозволяють зустріч із ним або його родиною лише після тижнів карантину, а діти диктатора можуть пересуватися територією маєтку виключно на авто.
Резиденцію Путіна на Валдаї захищають 12 зенітних комплексів ППО, переважно системи "Панцир", розміщені на спеціальних вежах. Для порівняння: це вп’ятеро менше, ніж у всьому Московському регіоні.
За повідомленнями журналістів, торік навколо резиденції Путіна було споруджено близько 15 – 16 веж Flakturm. Однак тоді не всі вони мали на собі системи ППО. Експерти наголошували, що цього озброєння вистачило б для ефективного прикриття території, співмірної з двома Бєлгородами.