У Путина, вероятно, родился четвертый внук: его пытались скрыть, – СМИ

Об этом свидетельствуют данные из утечки реестров ЗАГСа, которые изучило российское издание "Агентство".

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Что известно о четвертом внуке Путина?

В отличие от старшей сестры Эльзы Зеленской, мальчик получил вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца – балетмейстера Игоря Зеленского.

Согласно утечке, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении выдали непосредственно в день родов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, которую также называют кремлевской больницей.

Однако официальное свидетельство о рождении мальчик получил только 10 июля 2026 года – почти через 11 месяцев после появления на свет.

По закону родители должны зарегистрировать ребенка в течение месяца. Почему оформление документов так затянулось, неизвестно.

В издании предполагают, что семья Путина могла пытаться скрыть рождение еще одного внука президента. Также задержка могла быть связана с разными фамилиями родителей – Тихонова и Зеленского.

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"Агентство" нашло запись о рождении мальчика лишь в одной из баз данных из утечки документов. В других сервисах, которыми пользуется редакция, таких данных не было. Журналисты сравнили информацию с другими записями из той же базы и не обнаружили признаков подделки.

Что известно о других внуках Путина

Владимир Путин скрывает информацию о своей семье, но иногда публично упоминает о внуках. В июне 2017 года он рассказал, что стал дедушкой во второй раз. Двое старших внуков – дети его старшей официальной дочери Марии Воронцовой.

Роман Фаассен родился в августе 2012 года в результате ее отношений с нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

Второй сын, Андрей Нагорный, появился на свет в апреле 2017 года. Его отцом является менеджер компании "Новатэк" Евгений Нагорный.

В июне 2025 года, за два месяца до рождения Адриана, Путин впервые рассказал и о внучке. Он упомянул, что за ребенком ухаживает воспитательница из Пекина.

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Вероятно, речь шла о старшей дочери Екатерины Тихоновой – Эльзе, которая родилась в декабре 2017 года. При рождении девочка получила фамилию и отчество Игоря Зеленского.

В то же время за границу девочка выезжает под фамилией матери, свидетельствуют данные утечек. Местом ее рождения в документах, как и в случае с младшим братом, указана Центральная клиническая больница.

По данным расследования издания "Проект", Эльза неоднократно выезжала за границу с родителями. Их сопровождали многочисленные няни, педагоги и охранники.