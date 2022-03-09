Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс. Ее поддержал и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

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Российские захватчики не смогут контролировать Украину

По словам представителей американской разведки, пока также неизвестно, будет ли Россия и дальше пытаться реализовать свой "максималистский план". Речь идет о дерзких амбициях государства-агрессоры по поводу захвата всей Украины или большей ее части.

По нашему мнению, если россияне будут соблюдать максималистский план, им будет особенно сложно удерживать под контролем украинскую территорию и установить устойчивый пророссийский режим в Киеве, – пояснила Эврил Гейнс.

Ее коллега добавил, что у Путина, похоже, даже нет четкого плана на случай, если российской армии удастся оккупировать Украину. Хотя мы с вами, конечно, знаем, что такого никогда не случится.

"Проблема, с которой столкнулся Путин (и это самый большой вопрос в нашем анализе его планов уже в течение нескольких месяцев) – отсутствие четкого финального плана... Он не знает, что делать с ожесточенным сопротивлением, которое и дальше будут оказывать украинцев (даже в случае оккупации) )", – сказал Бернс.