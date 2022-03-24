Несмотря на убытки, запас прочности у главы Кремля довольно большой. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Российский президент будет ждать
За неделю фонд национального благосостояния "похудеет" на 20 миллиардов долларов. Однако там остаются еще 140 миллиардов долларов.
"У него (Путина – 24 канал) есть запас прочности и времени", – подчеркнул Денисенко.
Что дает Путину время
По словам советника главы МВД, российское общество в целом раскололось на условно:
- 30% – против войны;
- 30% – при любых обстоятельствах будут поддерживать войну и Путина;
- 30% – не знают, какую сейчас сторону им выбрать.
"Это дает Путину определенное время. Он будет играть на тактику продолжения уничтожения городов", – сказал Денисенко.
Денисенко рассказал о запасах прочности Путина: смотрите видео