Такой тезис высказал журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала. Он также добавил, что против российского солдата в Украине настроены все и вся.

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Россияне заканчиваются, у Путина нет опции "бабы еще нарожают". Да, у него есть поддержка согласно соцопросам, но далеко не все готовы ехать умирать в Украину. Одно сказать: "Я поддерживаю Путина", а совсем другое – "Я еду на войну",

– утверждает журналист.

По мнению Цымбалюка, украинский солдат, хоть и поддерживает Зеленского и действия армии, но не умирает за президента, а погибает за Украину. Это совсем другая идеология и поэтому "праведная ярость" вполне обоснована.

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