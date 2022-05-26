День "Х" для мечты Путина
Многие журналисты спрашивали меня о конкретной дате. Так вот, вероятная дата проведения так называемого референдума – это 11 сентября 2022 года .
Советуем Россия сама разрушила еще один миф о собственной армии
Актуальное Какая мания подтолкнула Путина утащить Крым
Пожиратели чужих территорий не знают меры
Именно поэтому Кремль решил расширить повестку дня до выборов и провести еще и так называемый референдум по поводу аннексии временно оккупированных территорий Украины, а также временно оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии.
В Кремле рассчитывают запустить дистанционное электронное голосование как в 2021 году, когда состоялись выборы депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Обратите внимание – российские захватчики продолжают разграблять захваченный Мариуполь: смотрите видео