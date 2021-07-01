Прокомментировал высказывания Зеленского на местном телевидении пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его попросили дать оценку заявлению президента Украины.
Читайте также Мы не единый народ, – Зеленский об украинцах и россиянах
Реакция Москвы на слова Зеленского
Над государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор,
– сказал Песков.
Напомним, ранее лидер Украины отметил, что у украинцев и русских много общего, однако они никогда не были единым народом. Такое заявление он сделал после того, как Владимир Путин накануне взялся утверждать, что "украинцы и россияне вообще единый народ", а разницы между ними якобы нет.
Детали заявления Зеленского
- Президент пояснил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве, скорее всего, были бы гривны, а над Госдумой развивался бы сине-желтый флаг.
- В то же время глава государства допустил, что в будущем между государствами же может быть что-то общее. Но только в том случае, если "не поздно остановить тотальное разделение между странами".