У Путина отреагировали на длительное задержание протестующих в автозаках: что говорят
Задержанные во время протестов в России пожаловались, что по 2 дня находятся в автозаках. В Кремле заявили, что будут проверять факты.
Источник: ТАСС
В Кремле видели сообщения СМИ о задержании протестующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
К теме Не кормят и не пускают в туалет: задержанных на протестах в России держат в автозаках: видео
Реакция Кремля
Мы не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД тоже видят эти сообщения. Здесь опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры,
– сказал Песков.
Он не исключил, что проведут проверку и надзорные органы.
Что известно о задержанных россиянах
31 января на протестах из-за ареста оппозиционера Алексея Навального силовики задержали 5,7 тысячи человек. Тех, кого суд отправил под административный арест, до сих пор удерживают в автозаках. Все потому, что в СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга просто нет мест.
Задержанные рассказали, что в очереди в СИЗО стоят по 8 автобусов. Из-за нехватки мест протестующих якобы сажают в камеры к криминалам.
По словам людей, их не кормят и не пускают в туалет. Кроме того, в автозаках их заставляют стоять.
Поделиться новостью