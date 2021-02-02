Задержанные во время протестов в России пожаловались, что по 2 дня находятся в автозаках. В Кремле заявили, что будут проверять факты.

Источник: ТАСС

В Кремле видели сообщения СМИ о задержании протестующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Реакция Кремля

Мы не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД тоже видят эти сообщения. Здесь опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры,

– сказал Песков.

Он не исключил, что проведут проверку и надзорные органы.

Что известно о задержанных россиянах

31 января на протестах из-за ареста оппозиционера Алексея Навального силовики задержали 5,7 тысячи человек. Тех, кого суд отправил под административный арест, до сих пор удерживают в автозаках. Все потому, что в СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга просто нет мест.

Задержанные рассказали, что в очереди в СИЗО стоят по 8 автобусов. Из-за нехватки мест протестующих якобы сажают в камеры к криминалам.

По словам людей, их не кормят и не пускают в туалет. Кроме того, в автозаках их заставляют стоять.

Обратите внимание! 2 февраля в России проходит суд по делу Навального. Еще до начала заседания под зданием собрались сторонники оппозиционера, однако силовики их задержали. Больше о протестах в России – читайте здесь.