Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он заверил, что Россия "не опасается" заявлений Зеленского.

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Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью относительно соответствия нашему законодательству, собственно связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки,

– заявил Песков.

По его словам, есть законы и очень важно не публиковать какую-либо информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов. Он добавил, что сам еще не смотрел интервью.

Вчера, 27 марта, несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского. Длительность приблизительно 1,5 часа.

Сразу после этого в России началась истерика, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками. Однако интервью все же вышло.