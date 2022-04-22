Спикер главы Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление Японии. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.
Актуально Теперь в официальном справочнике: Япония снова назвала Курилы оккупированной россиянами территорией
Песков подчеркнул, что все 4 острова южной части Курил остаются "неделимой частью России".
Что этому предшествовало
Ранее правительство Японии не говорило о том, что Курильские острова оккупировала Россия. Впервые официально об этом заявили только после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Страна даже назвала острова незаконно оккупированными в справочнике "Синяя книга дипломатии". Этот справочник издается с 1957 года, а такую терминологию использовали впервые.
На тему смотрите видео о предварительном заявлении Японии по поводу Южных Курил: