По данным источников 24 канала в разведке, решисты столкнулись с проблемой обеспечения военных и мобилизованных техникой и вооружением. Захватчики могут собрать из двух разворованных танков один, но на это нужно время. Кроме того, перебрасывание на фронт нужной россиянам техники в таком количестве будет занимать очень много времени, которого у путинского фюрера не так уж много.

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Именно из-за необходимости сдержать наступления и контрнаступления украинских войск до прибытия новой волны резервов российские террористы начали окапываться и занимать позиции для обороны.

В Кремле начали покидать ближайших союзников

Российские захватчики за целый месяц так и не смогли сделать так, чтобы союзные Кремлю страны предоставили военную технику и солдат для участия в войне в Украине.

Даже Казахстан, чью власть спас Путин своими десантниками, послал военных преступников куда подальше. Надеяться на Центральноафриканскую республику, Эритрею или Сирию всерьез Москва не может.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что россияне забрали своих наемников из войск Асада. Это сразу отразилось на ситуации в Сирии, где силы повстанцев уже перешли в наступление в некоторых городах.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Азербайджане, где не без политической и военной поддержки Турции начались точечные боестолкновения в районе Фарруха. Армения, руками которой при поддержке россиян было создано квазиобразование с названием Нагорный Карабах, крайне недовольна подобной ситуацией. В Ереване требуют, чтобы россияне вернули своих миротворцев и дали им удержать оккупированные азербайджанские территории. Однако у Кремля есть другие планы.

25 марта Россия забрала 4 самолета Су-30СМ, которые по контракту должны поступить на вооружение Армении. Это свидетельствует не только о наличии проблем у россиян в украинском воздухе, но и о принудительном разоружении Москвой собственных союзников. Судя по всему, с учетом открытия второго фронта в Азербайджане россияне просто сольются с защиты Армении.

Не менее интересно также вероятное наступление талибана в Таджикистан, который также входит в российский военный союз ОДКБ.

Россия не выдерживает экономически

Хотя российские захватчики отчаянно пытаются создать резервные подразделения и как можно скорее забросить их на приоритетные для себя участки фронта, Кремль также испытывает огромное экономическое давление со всех сторон. К примеру, только для выплаты компенсации семьям погибших в Украине Россия должна выделить 85 миллиардов рублей. И это только с учетом приблизительных потерь в 17 тысяч человек по состоянию на 28 марта. В том числе и для этого военные преступники не хотят забирать тела погибших. Поэтому Путин предпочитает скрывать реальные потери любым способом. Кроме того, у россиян есть и другие экономические проблемы, не позволяющие им полноценно поддерживать военный комплекс. Поэтому России остается только вести боевые действия за счет технических резервов, которых у страны-захватчика, к сожалению, еще очень много.