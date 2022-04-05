Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Актуально Российская армия – это тупое, жалкое и вороватое племя

По его словам, российская армия сейчас пытается привлечь уже и пенсионеров-пилотов, предлагая контракты.

У рашистов уже начинается нехватка пилотов, хотя авиапарк колоссальный. А вот с пилотами – уже "бедося",

– отметил Макарук.

Похожая ситуация и в других подразделениях вражеской армии. За неимением личного состава, в армию привлекают всех, кого могут. Как рассказал спикер InformNapalm, говорится, в частности, о российской разведке.

Михаил Макарук о нехватке сил у врага: смотрите видео