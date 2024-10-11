Также заправочные станции активно меняют свое место дислокации. Об этом сообщил движение на своем телеграмм-канале.
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Какие трудности у оккупантов из-за удара по нефтебазе в Феодосии
Агенты "Атеш" сообщили, что по всему Крыму фиксируют активное перемещение военных бензовозов. В результате удара по нефтебазе в Феодосии российские войска столкнулись с серьезным дефицитом топлива.
Россия перемещает свои бензовозы: смотрите видео
Оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним. Высшее командование дало распоряжение ограничить пребывание точек хранения топлива одном месте чуть более 10 – 12 часов,
– сообщили агенты движения.
Там добавили, что эта ситуация указывает, что поражение критических объектов такого масштаба сказывается не только на обеспечении войск, но и на выполнении боевых задач.
Российский бензовоз / Фото "Атеш"