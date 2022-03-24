Напомним, Россия напала на Украину ровно месяц назад – 24 февраля 2022 года. Об основных событиях за эти недели читайте по ссылке.

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Минобороны Британии о планах россиян

Прежде всего, британцы отметили, что военное вторжение в Украину привело к значительным потерям среди российских военных. Россия планирует мобилизовать резервистов и призывников.

Кроме того, государство-агрессор хочет привлечь к боевым действиям в Украине бойцов из частных военных компаний и иностранных наемников для замены значительных потерь в рядах своей армии.

Однако сейчас непонятно, как они будут интегрированы в российскую армию на территории Украины, а также как это отразится на боевой дееспособности захватчиков.

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