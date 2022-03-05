Враги терпят сокрушительные потери. С начала войны погибли более 10 тысяч оккупантов.

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У России нет ресурсов захватывать города

Ким рассказал, что ввиду того, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага просто нет ресурсов для удержания города.

Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и т.д. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно.

– добавил глава Николаевской ОВА.

По его мнению, угроза захвата Николаева еще больше уменьшается. Война объединила всех украинцев против России.

"Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции только укрепляются. Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это придает силы", – заметил чиновник.

Ким подытожил, что с каждым днем ​​боев украинская армия, в частности, николаевская областная армия становится все сильнее. Защитники вооружаются за счет оккупантов и этим же оружием их сбивают.

Смотрите обращение Виталия Кима:

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