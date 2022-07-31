россия выпустила десятки ракет по жилым домам, школам и другой социальной инфраструктуре. Удар оккупантов унес жизни Алексея Вадатурского и его жены Раисы, подчеркнул Зеленский.

Ранее Большая потеря для Украины, – Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского

Он был гендиректором одной из крупнейших агрокомпаний "Нибулон" и имел звание Героя Украины. Президент выразил искренние соболезнования семье погибшего. По словам Зеленского, именно такие люди и компании гарантировали миру продовольственную безопасность.

Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины,

- добавил глава государства.

Переброска войск россии не поможет

Зеленский отметил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах Юга. Агрессор увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – на Херсонщину и в Запорожскую область.

Однако президент предупредил, что это им не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков.

Президент поблагодарил каждого николаевца за силу, за защиту города и области. Так же выразил благодарность Никополю, Харькову, Кривому Рогу, всей Днепропетровщине, Запорожью, Херсонщине и тому подобное.

Стратегически у россии нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на юге, на востоке и всюду,

– призвал президент.

Зеленский подписал ряд законов

Президент подписал несколько важных законов:

закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам средств массовой информации, которые работают в районах ведения боевых действий. Это усилит защиту журналистов.

Закон по обеспечению прав и свобод внутренне перемещенных лиц – ликвидируются бюрократические барьеры, которые ограничивали помощь людям.

Закон по защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Закон, который создает условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощает процесс восстановления жилого сектора, поврежденного ударами оккупантов.

Другие важные ратификационные законы и акты.

На следующей неделе – важные переговоры с партнерами

Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет насыщена международной активностью. В понедельник будут важны переговоры с европейскими партнерами. Президент продолжит обращаться к международному сообществу.

Что бы ни произошло и что бы ни планировали оккупанты, мы должны делать свое – защищать наше государство и заботиться друг о друге,

- добавил Зеленский

Он подытожил, чем более эффективными будем в этом, тем быстрее достигнем победы.

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