Операцию начали в 17:00. Длилась она, по словам командира спецотдела ГУР, два часа.

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Количество техники врага значительно преобладало

У оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки.

В то же время, со стороны украинских сил зашло 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГРУ.

Командир спецотдела ГУР МО "Титан" рассказал, что в результате операции враг понес потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки. Живой силы было уничтожено до 50 человек пехоты. Основная масса врагов была уничтожена, другая – отступила.

Как осуществлялась операция по освобождению

По словам "Титана", главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть мирных жителей. Поэтому нужно было делать все так, чтобы гражданские не пострадали.

Наступление началось со стороны села Петрушки и оккупантам пришлось отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье.

Мы перешли Житомирскую трассу. Была произведена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы вошли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. В активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя,

– рассказал "Титан".

Добавим, что в освобожденных селах работают специалисты по разминированию боеприпасов, поэтому возвращаться жителям еще нельзя.

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