Так, мы видим надлом, видим моральный надлом. Их бьют везде, как бы там ни было, мы желаем, чтобы и в море, и в воздухе россиян били значительно больше, чем на сегодня это делают.
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Морской десант
Думаю, что вопрос высадки морского десанта до конца с повестки дня не снят. С российской стороны есть определенная группировка кораблей огневой поддержки.
Слава Богу, нам в свое время помогало море, которое было штормовым. В таком состоянии оно не позволяло причалить российским судам.
Россия может попытаться захватить Одессу / Фото Getty Images
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Пятая колонна
Не забывайте, что есть еще и пятая колонна. В Одессе есть российские сторонники и ими пренебрегать нельзя. Надо учесть весь предыдущий негативный опыт. Особенно опираясь на прошлые события весны 2014-го.
Надеюсь, СБУ сделала соответствующие выводы. Город-крепость снаружи – это хорошо, но надо не забывать еще и о внутреннем периметре.
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