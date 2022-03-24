Такую информацию сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Украинское народное сопротивление не готово подчиняться пророссийской власти.

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Несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, которые осуществляют свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях,

– отметили в Генштабе ВСУ.

По предварительным данным, попытки установления бутафорской пророссийской власти из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

Отметим, что российские власти пытаются путем пропаганды и созданием провокаций дезинформировать украинцев.

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