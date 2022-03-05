В частности, пленный башкир рассказал украинским воинам, что у россиян забирают документы. Мол, вместо учений отправляют на войну.

Пленный оккупант – единственный из роты, кто выжил

Украинские бойцы взяли пленного россиянина во время боев за Гостомель 3 – 4 марта. Из 5 роты 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады российского города Ульяновска он единственный, кто остался живым.

Оккупант признался, что их подразделение перебросили из Беларуси, где он находился якобы на "учениях". Перед отправкой у всего личного состава изъяли личные документы и мобильные телефоны. При этом, многие военные, узнав о том, что их хотят отправить на войну в Украину, якобы подали рапорта об отставке и выбыли из места расположения части.

По словам пленного россиянина, основной задачей его подразделения был захват аэродрома в Гостомеле. Он покаялся за свом участии в войне и просит прощения у народа Украины.

Оккупанта допросили: смотрите видео

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